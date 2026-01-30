ControlliAmoci | a Ceglie Messapica la prima edizione di Cardiologie Aperte

Questa mattina a Ceglie Messapica si è tenuta la prima edizione di “Cardiologie Aperte 2026”. L’evento, organizzato dalla fondazione Per il tuo cuore, ha portato in piazza medici e specialisti per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari. La partecipazione è stata alta, con cittadini che hanno approfittato di controlli gratuiti e di incontri informativi. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per la salute del cuore in Puglia.

Iniziativa per la prevenzione cardiovascolare in programma il prossimo 13 febbraio, di fronte all'ex ospedale di Ceglie Messapica CEGLIE MESSAPICA - Venerdì 13 febbraio 2026, la città di Ceglie Messapica ospiterà la prima edizione di "Cardiologie Aperte 2026 – Dalla prevenzione alla riabilitazione cardiovascolare", coordinata dalla fondazione Per il tuo cuore. L'iniziativa, promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con l'Amministrazione comunale, si inserisce nella campagna nazionale di sensibilizzazione sui rischi legati alle patologie del cuore. Sotto lo slogan "ControlliAMOCi", i cittadini potranno partecipare a una giornata di prevenzione gratuita che si terrà in largo Cappuccini, di fronte all'ex ospedale.

