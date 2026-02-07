Card completa di Elimination Chamber 2026 | match e sorprese

La card di Elimination Chamber 2026 è pronta e promette grandi emozioni. L’evento, che si terrà tra pochi giorni, mette in gioco match spettacolari e alcune sorprese inaspettate. I fan attendono con trepidazione, pronti a scoprire chi uscirà vincitore e quali colpi di scena riserverà questa serata. La scena della WWE si prepara a vivere un altro capitolo intenso, con sfide che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Il prossimo evento premium della WWE si distingue come una serata decisiva per la scena scenografica della federazione: Elimination Chamber 2026. La notte tra 28 e 29 febbraio farà base all'United Center di Chicago, offrendo un palcoscenico ideale per due match che definiranno le sfide di WrestleMania. united center a chicago accoglie l'evento nel weekend tra 28 febbraio e 29 febbraio, offrendo un contesto notturno per le contese in programma. Durante la serata saranno forniti risultati in tempo reale e aggiornamenti sull'esito delle contese principali, consentendo una copertura completa dell'evento.

