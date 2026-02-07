Capri mette un freno ai gruppi turistici. La giunta, guidata dal sindaco Paolo Falco, ha deciso di bloccare le visite con più di 40 persone. La misura è stata approvata all’unanimità per ridurre il sovraffollamento sull’isola. Ora i tour organizzati dovranno rispettare nuovi limiti, sperando di preservare l’ambiente e la tranquillità di Capri.

Capri, da sempre, ha cercato di mantenere alta la guardia e di preservare la sua originalità di fronte all’overtourism, un fenomeno di massa che rischia di travolgere l’equilibrio dell’isola glamour conosciuta in tutto il mondo. È qui del resto che dagli anni ’50-60 sono state adottate le primissime ordinanze che hanno vietato di aggirarsi per le caratteristiche stradine indossando zoccoli di legno, tenendo magari accese le radio ad alto volume e impedendo bivacchi notturni e pranzi sui prati. Ora, quasi in una sorta di continuità con l’obiettivo di contrastare un’onda che in alcuni periodi dell’anno, a partire da maggio e soprattutto in piena estate porta fino a 50 mila passaggi al giorno tra arrivi e partenze, con elevatissime concentrazioni in alcune ore della giornata, arriva un nuovo provvedimento: i gruppi turistici organizzati che visiteranno l’isola non potranno più superare il numero di 40 partecipanti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Capri contro l’overtourism, stop ai gruppi di più di 40 persone

Approfondimenti su Capri Overtourism

La prima fase si è conclusa con l’approvazione del disegno di legge che istituisce l’Area Marina Protetta di Capri.

L'Azienda Trasporti Campania (ATC) introduce a Capri un servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità motorie.

Ultime notizie su Capri Overtourism

