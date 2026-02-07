Capri contro l’overtourism stop ai gruppi di più di 40 persone
Capri mette un freno ai gruppi turistici. La giunta, guidata dal sindaco Paolo Falco, ha deciso di bloccare le visite con più di 40 persone. La misura è stata approvata all’unanimità per ridurre il sovraffollamento sull’isola. Ora i tour organizzati dovranno rispettare nuovi limiti, sperando di preservare l’ambiente e la tranquillità di Capri.
Capri, da sempre, ha cercato di mantenere alta la guardia e di preservare la sua originalità di fronte all’overtourism, un fenomeno di massa che rischia di travolgere l’equilibrio dell’isola glamour conosciuta in tutto il mondo. È qui del resto che dagli anni ’50-60 sono state adottate le primissime ordinanze che hanno vietato di aggirarsi per le caratteristiche stradine indossando zoccoli di legno, tenendo magari accese le radio ad alto volume e impedendo bivacchi notturni e pranzi sui prati. Ora, quasi in una sorta di continuità con l’obiettivo di contrastare un’onda che in alcuni periodi dell’anno, a partire da maggio e soprattutto in piena estate porta fino a 50 mila passaggi al giorno tra arrivi e partenze, con elevatissime concentrazioni in alcune ore della giornata, arriva un nuovo provvedimento: i gruppi turistici organizzati che visiteranno l’isola non potranno più superare il numero di 40 partecipanti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Approfondimenti su Capri Overtourism
Capri, c?è l?area protetta stop ai pirati del mare: «Così tuteliamo l?isola»
La prima fase si è conclusa con l’approvazione del disegno di legge che istituisce l’Area Marina Protetta di Capri.
Capri più accessibile: Atc lancia il trasporto dedicato alle persone con disabilità motorie
L'Azienda Trasporti Campania (ATC) introduce a Capri un servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità motorie.
Ultime notizie su Capri Overtourism
Argomenti discussi: Capri contro l'overtourism, sull'isola gruppi massimo da 40 persone; A Capri l’istituzione dell’Area Marina Protetta è sempre più vicina. A quando quella dell’Arcipelago Toscano?; Nasce l’Area marina protetta di Capri, via libera dal Senato: è un grande traguardo per la biodiversità; Mare forza 7, a Capri fermi in banchina i mezzi veloci.
Capri contro l'overtourism, sull'isola gruppi massimo da 40 personeEntra in vigore il regolamento comunale con le norme anti caos ... msn.com
Capri, lotta all'overtourism: sull'isola gruppi massimo da 40 personeNuove regole a Capri contro l'overturism: i gruppi turistici organizzati che visitano l'isola che non potranno più superare il numero di 40 partecipanti. Sono gli effetti del ... ilmattino.it
Overtourism, patti e passerelle: quando la forma conta più della sostanza | #4wd C’è qualcosa di profondamente ironico nell’appello contro l’overtourism lanciato dal sindaco di Capri, Paolo Falco, e ripreso nel cosiddetto Patto di Amalfi, al quale – con entusias facebook
#Cronaca Paolo Falco: «Capri e Ischia alleate contro l’overtourism» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.