Le star cambiano look e riscoprono il castano. Gigi Hadid, Cara Delevingne e altre modelle e cantanti optano per chiome scure, lasciando da parte il biondo con cui sono state riconosciute. La tendenza si fa largo tra le celebrità, che scelgono il colore più scuro per cambiare stile e dare una svolta al loro look.

Capelli scuri, è il loro momento Chiaramente il nostro radar ha subito captato qualche mese fa il cambio chioma di Ariana Grande e Kristen Stewart: se la prima ha detto bye bye al biondo Glinda che aveva mantenuto per esigenze di scena dovendo interpretare il personaggio in Wicked, tornando però appena possibile al suo caratteristico castano caldo, la seconda, dopo un anno da bleached blonde, ha deciso di switchare verso lo scuro come ai tempi di Bella Swan in Twilight. A colpire di più però è stata a inizio anno Gigi Hadid: da sempre identificata anche per i suoi capelli biondi e angelici (nonostante qualche piccola incursione nel rosso cannella e riflessi argento), la top model ha lasciato tutti a bocca aperta su Instagram dove è apparsa con un mini bob nero opaco, opera del suo hairstylist Dimitris Giannetos. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Capelli, la rivincita del castano sul biondo (e la prova arriva dalle star)

Le tendenze colore per i capelli dell'inverno 2025 e l'inizio del 2026 celebrano la bellezza naturale e il glamour sofisticato.

Pamela Anderson si distingue nel 2025 con una serie di trasformazioni sorprendenti, passando dal suo iconico biondo hollywoodiano al nuovo shag rosso short.

