Caos in carcere | mentre 4 detenuti si azzuffano un quinto si ferisce gravemente feriti anche 2 agenti della Penitenziaria

Riminitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nel carcere riminese dei “Casetti” dove, nella giornata di venerdì scorso, si sono scatenati due violenti tafferuglio tra detenuti e, mentre il personale della Penitenziaria, interveniva per separarli, un quinto si è ferito gravemente con una lametta. I problemi sono iniziati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

