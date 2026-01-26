Detenuti picchiati e violentati in cella abusi da parte di altri carcerati e agenti

Le condizioni nelle carceri italiane sono al centro di preoccupazioni riguardanti abusi e violenze. Segnalazioni di detenuti picchiati, violenze da parte di altri carcerati e abusi da parte di agenti della polizia penitenziaria evidenziano una realtà complessa e critica. È importante analizzare questi episodi per comprendere le cause e promuovere interventi mirati al rispetto dei diritti umani e alla sicurezza nelle strutture penitenziarie.

Ad accendere un faro sulla situazione del penitenziario di Prato è la Procura, che parla di "recrudescenza criminosa". Cosa sta accadendo Abusi sessuali tra detenuti, ma anche un carcerato picchiato da un agente della polizia penitenziaria. Le violenze sarebbero avvenute nei giorni scorsi nel carcere La Dogaia di Prato. A renderlo noto è la Procura in una nota. Già a novembre e giugno nel penitenziario le forze dell'ordine erano intervenute con perquisizioni e controlli, adesso si parla di "recrudescenza criminosa". Nella nota della Procura c'è un elenco preciso di episodi. Il 24 gennaio un detenuto 25enne avrebbe subito una "brutale aggressione correlata a violenza sessuale" nella "camera di detenzione, verosimilmente da parte di un altro" recluso.

