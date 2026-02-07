Cantieri a rischio in Sicilia D' Anca Filca Cisl | Governo verichi urgentemente stato dei lavori

Il governo deve intervenire subito sui cantieri siciliani, ora che ci sono 59 lavori a rischio. D'Anca, leader della Filca Cisl, chiede al ministro Salvini di verificare urgentemente lo stato dei lavori. La preoccupazione è grande tra i lavoratori e le imprese coinvolte, che temono ritardi e problemi seri. La situazione si fa sempre più tesa, e si aspetta una risposta rapida dalle autorità.

"Siamo fortemente preoccupati dalla notizia che ci sono cinquantanove cantieri a rischio di realizzazione che il ministro Salvini ha affidato ai due commissari. Auspichiamo che l' affidamento sia risolutivo perché il blocco peserebbe come un macigno non solo sul futuro produttivo di questa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Filca Cisl esprime soddisfazione per il completamento di una parte del raddoppio ferroviario tra Cefalù e Castelbuono, con la rimozione dell’ultimo diaframma della galleria.

La Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl di Catania esprimono solidarietà all’impresa edile Jonica 2001, coinvolta in una tentata estorsione nel cantiere dell’Ospedale di Comunità di Acireale, finanziato dal Pnrr.

Scioperi, cantieri fermi e stipendi arretrati: il flop della nuova Cmc. Ecco tutti i cantieri siciliani a rischioA dicembre la nuova spa subentrava alla Manelli Costruzioni in appalti cruciali per l'isola. Due mesi dopo campanelli d'allarme suonano dalla metro di Catania a Palermo ... lasicilia.it

Cantieri a rischio in Sicilia, D’Anca(Filca Cisl): Governo verichi urgentemente stato dei lavoriSiamo fortemente preoccupati dalla notizia che ci sono cinquantanove cantieri a rischio di realizzazione che il ministro Salvini ha affidato ai due commissari. Auspichiamo che l’ affidamento sia riso ... blogsicilia.it

Il segretario regionale della Filca Cisl siciliana raccoglie l’allarme lanciato da Repubblica e chiede che si faccia qualcosa non solo per le opere, ma anche per i lavoratori facebook

