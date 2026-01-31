Filca Cisl | Bene il raddoppio ferroviario Cefalù-Castelbuono ma preoccupati per blocco di altri cantieri

La Filca Cisl esprime soddisfazione per il completamento di una parte del raddoppio ferroviario tra Cefalù e Castelbuono, con la rimozione dell’ultimo diaframma della galleria. Tuttavia, si mostra preoccupata per il blocco di altri cantieri lungo la stessa linea, che rischia di rallentare tutto il progetto. La ripresa dei lavori sembra ancora lontana e le maestranze chiedono più chiarezza e interventi immediati.

Il sindacato: "Lo stop alla Caltanissetta-Palermo e al collettore fognario mette anche a rischio il futuro dei lavoratori" Lo dicono, in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D'Anca e il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese, che aggiungono: "E purtroppo si segnala anche il blocco dei lavori per il raddoppio ferroviario Caltanissetta-Palermo per le difficoltà dell’impresa esecutrice da tutto ciò si evince che tante opere importanti si stanno eseguendo ma serve un maggiore equilibrio e più attenzione ai lavoratori perché se da una parte ci sono operai che operano in condizioni di tutela, di sicurezza e di garanzia, dall’altra invece purtroppo ci sono lavoratori che piangono e vivono condizioni di grave disagio e che nonostante tutto però non si fermano per garantire la realizzazione di infrastrutture strategiche per i nostri territori.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La talpa Margherita ha completato la prima grande tappa del raddoppio ferroviario tra Ogliastrillo e Castelbuono.

Toto Costruzioni ha appena terminato lo scavo della galleria Cefalù in direzione Messina.

