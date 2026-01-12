Tentata estorsione a impresa edile Jonica 2001 solidarietà della Filca Cisl Sicilia

La Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl di Catania esprimono solidarietà all’impresa edile Jonica 2001, coinvolta in una tentata estorsione nel cantiere dell’Ospedale di Comunità di Acireale, finanziato dal Pnrr. La vicenda evidenzia l’importanza di tutelare le imprese del settore edile e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle norme.

