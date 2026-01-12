Tentata estorsione a impresa edile Jonica 2001 solidarietà della Filca Cisl Sicilia
La Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl di Catania esprimono solidarietà all’impresa edile Jonica 2001, coinvolta in una tentata estorsione nel cantiere dell’Ospedale di Comunità di Acireale, finanziato dal Pnrr. La vicenda evidenzia l’importanza di tutelare le imprese del settore edile e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle norme.
La Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl di Catania esprimono piena vicinanza all’impresa edile Jonica 2001, vittima di una grave tentata estorsione nel cantiere per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Acireale, opera pubblica finanziata con fondi del Pnrr. "Quanto accaduto - commentano il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Frana sulla Statale Amalfitana, l’allarme della Filca Cisl Salerno
Leggi anche: Legramanti alla guida della Filca Cisl: “Lotta per sicurezza e legalità nei cantieri”
Tentata estorsione nel cantiere finanziato col Pnrr per l’ospedale di Comunità, indagini ad Acireale; OPERAZIONE “TAKE AWAY”: I NOMI DEGLI ARRESTATI E TUTTI I DETTAGLI; Figlio di Boss in Arresto: Francesco Rango agli Arresti Domiciliari per Tentata Estorsione.
Tentata estorsione a impresa edile Jonica 2001, solidarietà della Filca Cisl Sicilia - ] ... blogsicilia.it
In carcere un 24enne accusato di rapina, tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale - facebook.com facebook
Tentata estorsione nel cantiere finanziato col Pnrr per l’ospedale di Comunità, indagini ad Acireale. #QdS x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.