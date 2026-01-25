Conte furioso | doppio attacco netto dopo la sconfitta contro la Juventus

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso il suo disappunto. In una dichiarazione senza frasi enfatiche, ha analizzato gli aspetti della partita e le criticità della squadra. Questo intervento si inserisce nel contesto di un momento di riflessione e valutazione tecnica per il club partenopeo.

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato al termine della gara persa per 3-0 contro la Juventus. Nel suo intervento a Sky Sport, il tecnico azzurro si è espresso con parole abbastanza dure nei confronti dell'arbitraggio di Mariani, il quale non ha assegnato un rigore netto agli azzurri per una trattenuta di Bremer su Hojlund. Conte furioso dopo la sconfitta: le sue parole. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport: "L a partita è stata equilibrata fin quando è stata sull'1-0, si poteva anche pareggiare. Dopo il secondo gol, si sono aperti gli spazi per loro. Complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi, che anche stasera hanno dato tutto.

Juventus Next Gen, Passeri (presidente Ascoli) furioso: «Lunedì protesterò con la Lega e con Orsato!». Accuse pesanti dopo la sconfittaDopo la recente sconfitta di Juventus Next Gen contro l’Ascoli, il presidente Passeri si mostra molto critico.

Napoli, Politano netto dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Vi spiego perché è andata così…”, poi sulla SupercoppaDopo la sconfitta contro l’Udinese, Matteo Politano ha commentato la prestazione del Napoli in conferenza stampa, spiegando le cause della gara e analizzando gli aspetti che hanno influito sull’esito.

