Zverev | È facile parlare dopo A Wimbledon ho perso contro un tennista simile

Alexander Zverev commenta con maturità la sua prova di debutto a Wimbledon, sottolineando come sia facile parlare dopo l’esito di una partita. Il sorteggio gli aveva riservato un avversario temibile, ma il tennista tedesco ha affrontato l’esame con determinazione, superando le sfide poste dal torneo. Un primo passo positivo in un torneo complesso, che lascia ben sperare per il proseguimento del cammino.

Il sorteggio non era stata certamente benevolo riservando l’incrocio con un avversario insidioso. Alexander Zverev supera però l’esame debutto a pieni voti. Nel primo turno degli Australian Open la testa di serie numero 3, finalista dello scorso anno, piega il canadese Gabriel Diallo  con il punteggio di 6-7(1), 6-1, 6-4, 6-2. Nella conferenza stampa post partita il tedesco ha commentato la sua prestazione. Sul suo avversario e l’inizio della partita: “ Lui è un grande giocatore. È molto giovane e talentuoso. All’inizio della partita non ho giocato bene e gli ho concesso troppo opportunità. Ho giocato in maniera troppo difensiva, ma è normale farlo in determinate situazioni nel primo turno di uno Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

