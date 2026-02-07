Cane salvato da una frana in Calabria | l’udito di un operatore Anas e i Vigili del Fuoco compiono un atto di eroismo

Questa mattina in Calabria un cane è stato salvato da una frana sulla Strada Statale 19. Un operatore dell’Anas e alcuni Vigili del Fuoco si sono lanciati in un’azione rischiosa per recuperarlo. L’udito attento di uno dei Vigili e la prontezza dei soccorritori hanno fatto la differenza, impedendo che il cane rimanesse sepolto o ferito gravemente. È stato un gesto di coraggio che ha evitato una tragedia.

Un miracolo di resilienza e un atto di attenzione hanno strappato Giorgio, un cane di razza non specificata, dalle fauci di una frana che ha paralizzato la Strada Statale 19 “delle Calabrie” nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2026. L’animale, rimasto sepolto sotto terra e detriti per diverse ore, è stato estratto in salvo grazie alla prontezza di riflessi di Angelo Alessio, operatore Anas, e alla sinergia tra gli operatori dell’Anas e i Vigili del Fuoco. La vicenda, avvenuta tra il km 352 e il km 353 nel territorio di Tiriolo, in provincia di Catanzaro, rappresenta un raggio di speranza in una giornata altrimenti segnata dall’emergenza e dai disagi causati dallo smottamento.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Calabria Cane Calabria: Frana sulla SS19, cane Giorgio salvato grazie a Anas e Vigili del Fuoco. Operazione delicata e successo. Questa mattina una frana ha bloccato la strada statale 19 vicino a Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Calabria, frana e salvataggio a lieto fine: un cane liberato grazie a vigilanti e Vigili del Fuoco. Questa mattina in Calabria un cane rimasto intrappolato sotto una frana è stato salvato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e dei vigilanti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calabria Cane Argomenti discussi: Il coraggio in due chili: il cane Lola che ha salvato la sua umana da un gesto estremo sulle montagne; Salvato cane da caccia in un dirupo; Cane cade in un pozzo tra le campagne: salvato dai vigili del fuoco; Un cane cade in una vasca di liquami (FOTO): salvato dai vigili del fuoco con gli idrocostumi. Cane bloccato da una frana, salvato da personale Anas e Vigili del FuocoDurante le attività di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 Delle Calabrie, interrotta a causa di una frana a Tiriolo, il sorvegliante Anas Angelo Alessio e la sua squadra, coordinati ... catanzaroinforma.it Anas e Vigili del Fuoco salvano il cane Giorgio sulla SS 19 a Tiriolo (CZ)Durante i lavori di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 Delle Calabrie, interrotta da una frana nel territorio di Tiriolo, nel Catanzarese, il personale Anas ha individuato un cane ri ... ilgiornale.it Frana sulla Statale 19 nel Catanzarese, salvato il cane Giorgio rimasto intrappolato sotto terra e rami https://gazzettadelsud.it/p=2168110 facebook Frana a Tiriolo: salvato un cane rimasto bloccato sotto terra e rami nel Catanzarese | FOTO e VIDEO x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.