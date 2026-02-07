Calabria | Frana sulla SS19 cane Giorgio salvato grazie a Anas e Vigili del Fuoco Operazione delicata e successo

Questa mattina una frana ha bloccato la strada statale 19 vicino a Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Un cane di nome Giorgio è rimasto intrappolato tra le macerie. Grazie all’intervento tempestivo di Anas e dei Vigili del Fuoco, il cane è stato salvato in modo rapido e sicuro. L’operazione è stata complessa, ma alla fine la salvezza di Giorgio è riuscita.

Un cane, di nome Giorgio, è stato salvato questa mattina da una frana lungo la strada statale 19 "Delle Calabrie", nei pressi di Tiriolo, in provincia di Catanzaro. L'intervento congiunto tra personale dell'Anas e i Vigili del Fuoco ha permesso di liberare l'animale, rimasto intrappolato tra terra e rami, e di restituirlo alla sua proprietaria. L'episodio, avvenuto durante le operazioni di ripristino della viabilità dopo il cedimento del terreno, sottolinea l'importanza della vigilanza e della prontezza di intervento del personale impegnato nel garantire la sicurezza delle arterie stradali calabresi.

