Incendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo ci sono tonnellate di rifiuti di plastica | Emergenza

Un incendio scoppiato questa mattina alla discarica Ecorek di Campofelice di Roccella ha causato una grande nuvola di fumo nero che si vede da lontano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Il sindaco avverte la popolazione: potrebbero esserci problemi con l’acqua nei prossimi giorni. La discarica è piena di tonnellate di rifiuti di plastica, e ora si cerca di limitare i danni.

Vasto incendio a Campofelice di Roccella, comune in provincia di Palermo. Dalle 22 circa di martedì 3 febbraio, in contrada Pista vecchia, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco in quanto è divampato un rogo di grandi dimensioni all’interno del sito di stoccaggio Ecorek, un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. Palermo, incendio all'Ecorek a Campofelice di Roccella: vigili del fuoco in azione Il messaggio del sindaco: "Possibili disservizi nell'erogazione dell'acqua" Palermo, incendio all’Ecorek a Campofelice di Roccella: vigili del fuoco in azione Da quanto emerso, sono andate a fuoco delle rotoballe collocate all’aperto su un’area di svariate migliaia di metri quadri, nella quale sono presenti tonnellate di rifiuti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo, ci sono tonnellate di rifiuti di plastica: "Emergenza" Approfondimenti su Ecorek Campofelice Incendio in un impianto per il trattamento di rifiuti in plastica a Campofelice di Roccella. Chiusa la Statale 113, traffico deviato sulla A19 Un incendio si è sviluppato ieri sera in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista Vecchia. Tonnellate di rifiuti rimosse e 7 comuni plastic free: nel 2025 è aumentata la lotta alla plastica in Brianza Nel 2025, la provincia di Monza e della Brianza ha rafforzato i propri sforzi contro l'inquinamento da plastica, rimuovendo oltre 57 tonnellate di rifiuti e raggiungendo sette comuni plastic free. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ecorek Campofelice Argomenti discussi: Un vasto incendio è divampato in uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti di Campofelice; Le immagini dello spaventoso incendio all'impianto per i rifiuti di Campofelice di Roccella; Notte di fuoco nel Palermitano: in fiamme l’impianto di riciclo Ecorek. Incendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo, ci sono tonnellate di rifiuti di plastica: EmergenzaVasto incendio a Campofelice di Roccella, comune in provincia di Palermo. Dalle 22 circa di martedì 3 febbraio, in contrada Pista vecchia, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, ... virgilio.it Un vasto incendio è divampato in uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti di CampofeliceIl rogo sarebbe partito intorno alle dieci di sera alla Ecorek. A causa del fumo disagi anche per gli automobilisti in transito lungo la Ss 113 e allo svincolo di Buonfornello ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.