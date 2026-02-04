Incendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo ci sono tonnellate di rifiuti di plastica | Emergenza

Da virgilio.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio scoppiato questa mattina alla discarica Ecorek di Campofelice di Roccella ha causato una grande nuvola di fumo nero che si vede da lontano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Il sindaco avverte la popolazione: potrebbero esserci problemi con l’acqua nei prossimi giorni. La discarica è piena di tonnellate di rifiuti di plastica, e ora si cerca di limitare i danni.

Vasto incendio a Campofelice di Roccella, comune in provincia di Palermo. Dalle 22 circa di martedì 3 febbraio, in contrada Pista vecchia, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco in quanto è divampato un rogo di grandi dimensioni all’interno del sito di stoccaggio Ecorek, un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. Palermo, incendio all'Ecorek a Campofelice di Roccella: vigili del fuoco in azione Il messaggio del sindaco: "Possibili disservizi nell'erogazione dell'acqua" Palermo, incendio all’Ecorek a Campofelice di Roccella: vigili del fuoco in azione Da quanto emerso, sono andate a fuoco delle rotoballe collocate all’aperto su un’area di svariate migliaia di metri quadri, nella quale sono presenti tonnellate di rifiuti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

incendio alla ecorek di campofelice vicino palermo ci sono tonnellate di rifiuti di plastica emergenza

© Virgilio.it - Incendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo, ci sono tonnellate di rifiuti di plastica: "Emergenza"

Approfondimenti su Ecorek Campofelice

Incendio in un impianto per il trattamento di rifiuti in plastica a Campofelice di Roccella. Chiusa la Statale 113, traffico deviato sulla A19

Un incendio si è sviluppato ieri sera in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista Vecchia.

Tonnellate di rifiuti rimosse e 7 comuni plastic free: nel 2025 è aumentata la lotta alla plastica in Brianza

Nel 2025, la provincia di Monza e della Brianza ha rafforzato i propri sforzi contro l'inquinamento da plastica, rimuovendo oltre 57 tonnellate di rifiuti e raggiungendo sette comuni plastic free.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ecorek Campofelice

Argomenti discussi: Un vasto incendio è divampato in uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti di Campofelice; Le immagini dello spaventoso incendio all'impianto per i rifiuti di Campofelice di Roccella; Notte di fuoco nel Palermitano: in fiamme l’impianto di riciclo Ecorek.

incendio alla ecorek diIncendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo, ci sono tonnellate di rifiuti di plastica: EmergenzaVasto incendio a Campofelice di Roccella, comune in provincia di Palermo. Dalle 22 circa di martedì 3 febbraio, in contrada Pista vecchia, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, ... virgilio.it

incendio alla ecorek diUn vasto incendio è divampato in uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti di CampofeliceIl rogo sarebbe partito intorno alle dieci di sera alla Ecorek. A causa del fumo disagi anche per gli automobilisti in transito lungo la Ss 113 e allo svincolo di Buonfornello ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.