Ode a Juan Jesus. Juan Jesus è a Napoli e non chiede spazio: lo prende con il corpo, con lo sguardo, con quella calma che arriva solo a chi ha lavorato tanto e non deve dimostrare più nulla. È qui dal 2021, arrivato quasi per sbaglio, a parametro zero, che è il modo in cui il calcio finge di dire "non vali", mentre la vita prepara la smentita. Doveva essere una chioccia. È diventato una colonna. Juan Jesus non gioca sempre, ma quando gioca è come se fosse sempre stato lì. Non arretra di un passo, non di un minuto. Nelle due partite di Supercoppa resta in piedi come una promessa mantenuta: nessuna paura, nessuna concessione, nessuna distrazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juan Jesus è il campo che sovverte il rumore, l'erba che smentisce i media e gli influencer da tastiera

