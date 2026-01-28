Sicurezza che non rassicura

Gli Stati Uniti invieranno agenti federali in Italia per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi invernali. Dopo settimane di voci e smentite, un portavoce dell’Immigration and Customs Enforcement ha confermato che gli agenti della Ice aiuteranno le autorità italiane a mantenere l’ordine e prevenire eventuali minacce. La decisione ha sollevato qualche preoccupazione tra cittadini e operatori, mentre le autorità italiane assicurano che le misure di sicurezza sono sotto controllo.

Dopo il solito balletto di indiscrezioni e smentite, un portavoce dell' Immigration and Customs Enforcement - la famigerata Ice – ha confermato che gli agenti federali Usa contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi olimpici invernali in Italia. "Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana", aggiunge la nota ufficiale. In tempi normali una precisazione del genere suonerebbe addirittura pleonastica perché sul suolo di uno Stato sovrano, l'Italia nel caso delle Olimpiadi invernali, la sicurezza spetta all'intelligence di quel Paese e non all'agenzia federale Usa istituita nel 2003 per individuare e rimpatriare gli immigrati irregolari negli Usa e da settimane al centro di polemiche per i suoi metodi brutali.

