Campionato interregionale d' Abruzzo | nove medaglie per la Taekwondo gold team

Brindisireport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ben nove le medaglie conquistate dagli atleti brindisini della società sportiva Taekwondo Gold team del maestro Marco Cazzato al campionato interregionale d'Abruzzo svolto lo scorso weekend del 22 e 23 novembre a Celano. Le medaglie d'oro conquistate vanno a Giulia Carrozzino e Giorgio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

campionato interregionale d abruzzoCampionati Interregionali Abruzzo: successi per Asd Centro olimpico Taekwondo Nuzzo - Gli atleti Giovanni Montinaro nella categoria Junior, e Vincenzo Leo in categoria cadetti, tenendo testa ai loro avversari nei vari incontri, portano a casa 2 argenti ... Come scrive brindisireport.it

A Bolsena il I° Campionato Interregionale di pattinaggio artistico targato Libertas Viterbo. - Nonostante un weekend agonistico ricco di appuntamenti in giro per il Lazio la prima tappa del Campionato Interregionale Libertas è stata un successo; circa 200 atleti provenienti principalmente da ... Da ilmessaggero.it

Ad Ancona il campionato interregionale taekwondo - Come ogni anno torna il Campionato Interregionale Marche di Taekwondo specialità combattimento. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Interregionale D Abruzzo