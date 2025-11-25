Campionato interregionale d' Abruzzo | nove medaglie per la Taekwondo gold team
Sono ben nove le medaglie conquistate dagli atleti brindisini della società sportiva Taekwondo Gold team del maestro Marco Cazzato al campionato interregionale d'Abruzzo svolto lo scorso weekend del 22 e 23 novembre a Celano. Le medaglie d'oro conquistate vanno a Giulia Carrozzino e Giorgio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
