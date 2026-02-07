Campionato nel caos | UFFICIALE la partita è stata rinviata

Questa mattina, la partita di campionato prevista per aprire il weekend è stata ufficialmente rinviata. La decisione è arrivata in modo improvviso e ha sorpreso tutti, anche gli addetti ai lavori. La motivazione ufficiale è ancora sconosciuta, ma si parla di motivi che vanno oltre il normale, lasciando il campionato nel caos. La partita, che avrebbe dovuto disputarsi oggi, è stata sospesa senza preavviso, creando scompiglio tra tifosi e squadre.

Il motivo di questa decisione è dir poco incredibile Sospesa la partita di campionato, quella che avrebbe aperto questa giornata di sabato. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale della Lega. Non si gioca. – Calciomercato.it Sospeso, rinviato il match tra Rayo Vallecano e Oviedo valevole per la 23esima giornata della Liga e in programma oggi alle ore 14. Il motivo è a dir poco incredibile, considerato che parliamo del massimo campionato spagnolo. Poi è solo in Italia che le cose non vanno. Come si dice, tutto il mondo è Paese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Campionato nel caos: UFFICIALE, la partita è stata rinviata Approfondimenti su Campionato Caos Non si gioca, ufficiale: rinviata la partita del campionato italiano Allerta meteo, il maltempo blocca il campionato: ufficiale, rinviata una partita A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il campionato è stato temporaneamente sospeso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Campionato Caos Argomenti discussi: Caos in Promozione: la pesante denuncia del dirigente; Serie A2, Blu Basket Bergamo esclusa dal campionato; VIDEO | Caos Bergamo, ecco come cambia la classifica in A2; Lo sciopero di Cristiano Ronaldo, il trasferimento di Benzema e lo scoppio del caos: cosa sta succedendo in Arabia Saudita. Serie A2, Blu Basket Bergamo esclusa dal campionatoInadempienze e debiti hanno fatto calare il sipario in anticipo sulla stagione di Bergamo. Pistoia perde due punti e ora è a quota 10 ORE 13 Nel giro di una manciata di ore l’ipotesi più concreta è di ... pistoiasport.com DAZN, caos in Belgio: UFFICIALE, interrotta la trasmissione del campionatoDopo il terremoto del recente passato in Francia, anche in Belgio si scatena il terremoto relativo ai diritti tv: DAZN lascia al buio il campionato belga, il motivo Momento delicatissimo per DAZN e ... calciomercato.it Il caos si è perpetrato. Sarà difficile uscirne. Il o la #var si sta insinuando come un liquido, incolore, indolore. In Italia. Campionato di promozione l'arbitro si è fatto aiutare da un fotografo... Ma nel mondo Quì l'arbitro va ad intercettare le telecamere della securi facebook MEZZOGIORNO #MERCATO & #CAMPIONATO #YILDIZ ULTIMA STELLA JUVE, CAOS #ENNESYRI, #NAPOLI CROCEVIA, #STADIUM VS #CONTE #NEWS #MOMBLANO #GJUST ANCHE OGGI ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.c x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.