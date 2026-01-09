Allerta meteo il maltempo blocca il campionato | ufficiale rinviata una partita

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il campionato è stato temporaneamente sospeso. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i presenti, tra giocatori, tifosi e staff. L'incontro previsto è stato ufficialmente rinviato, in attesa di condizioni più favorevoli. La priorità rimane la tutela delle persone coinvolte e il rispetto delle normative di sicurezza.

"Non è possibile assicurare in modo sufficiente la sicurezza di giocatori, tifosi e personale all'interno e nei pressi dello stadio" Il maltempo si abbatte sul campionato. Poco fa è stato disposto il rinvio di una partita di campionato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Allerta meteo in Olanda, rinviata la gara del massimo campionato tra Nijmegen e Utrecht valevole per la 18esima giornata e in programma questa sera. La decisione è stata presa dall' Eredivisie CV, vale a dire l'organo che governa la lega principale del calcio olandese.

