Non si gioca ufficiale | rinviata la partita del campionato italiano

L’ufficialità ha scosso il mondo del calcio. La partita è stata ufficialmente rinviata, complici le ultime evoluzioni di un disastro già annunciato. Da qualche tempo il calendario calcistico italiano sembra un organismo instabile, esposto a continue mutazioni che non hanno sempre a che vedere con la fisiologia dello sport. Rinvi, slittamenti, incastri da risolvere tra competizioni e impegni internazionali: una dinamica nota, inevitabile nelle stagioni più dense. Ma ciò che sta accadendo nei campionati professionistici è qualcosa di diverso, più profondo, quasi strutturale. Il calendario non è più scandito soltanto da esigenze sportive, bensì dalle fragilità di un sistema che vive sotto costante minaccia: fallimenti, liquidazioni, penalizzazioni, fideiussioni non valide, stipendi e contributi mancati, decreti dei tribunali che si insinuano come fendenti in mezzo alla settimana calcistica. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

