Spiaggia di Mondello la Regione avvia il procedimento di decadenza della concessione alla Italo Belga
La notizia era nell'aria da giorni. L'assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha avviato il procedimento di decadenza della concessione della spiaggia di Mondello alla Italo Belga. Un iter che, spiegano dall'assessorato, era già stato deciso “il 18 novembre, ma al quale è stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Mondello (PA). La luce del mattino sfiora la spiaggia ancora silenziosa e le case affacciate sul mare. Le ombre dell’albero, l’acqua calma e il profilo del Monte Pellegrino raccontano la pace autentica di questo luogo. Foto @adnilmoreno SiciliaFanpage©? #S - facebook.com Vai su Facebook
“Revocare la concessione della spiaggia di Mondello alla Italo Belga” le conclusioni dell’Antimafia che manda le carte in procura - Revocare immediatamente la concessione alla Società Italo Belga che gestisce la spiaggia del Palermitano dal 1992 con proroga effettuata nel 2005. blogsicilia.it scrive
Concessione spiaggia Mondello all’Italo Belga, Commissione Antimafia: “Va revocata” - La commissione Antimafia ha chiesto alla Regione Siciliana la revoca della concessione della spiaggia di Mondello all’Italo Belga. Lo riporta mondopalermo.it
Si può mettere un tornello per entrare in una spiaggia? - Da alcune settimane si sta discutendo delle recinzioni e dei tornelli che si trovano sulla spiaggia di Mondello, in Sicilia, a pochi chilometri da Palermo. Secondo ilpost.it