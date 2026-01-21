Debiti con il fisco | la nuova rottamazione è più selettiva ma ti dà tempo fino al 2035

La nuova rottamazione dei debiti fiscali, denominata quinquies, è ora in vigore. Questa misura, più selettiva rispetto alle precedenti, consente ai contribuenti di regolarizzare le pendenze con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con possibilità di definizione fino al 2035. Una opportunità da valutare attentamente per chi ha debiti fiscali ancora irrisolti, offrendo tempi più lunghi per la risoluzione delle questioni pendenti.

È ufficialmente partita la corsa alla rottamazione quinquies, il quinto atto della sanatoria che permette di regolarizzare le pendenze con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il provvedimento, varato con la Manovra 2026, riguarda i ruoli consegnati ai riscossori tra l’inizio del 2000 e la fine del 2023. Tuttavia, questa edizione si presenta con maglie molto più strette rispetto al passato, limitando il campo d’azione a specifiche tipologie di debito. I cittadini interessati hanno tempo fino al 30 aprile 2026 per inoltrare la richiesta esclusivamente per via telematica attraverso il portale istituzionale dell’ente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Rottamazione quinquies: come regolarizzare i debiti con il FiscoLa rottamazione quinquies permette ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando di condizioni agevolate e della sospensione di sanzioni e interessi.

