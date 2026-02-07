Cambia una consonante nel film di Chloé Zhao Non Hamlet il principe di Danimarca ma Hamnet il figlio del Bardo morto di peste

Chloé Zhao porta sul grande schermo la storia di Hamnet, il figlio di Shakespeare morto di peste. In un film che mescola il dramma e il viaggio tra le emozioni, l’attrice e regista americana mette in scena un racconto intimo e potente. La trama si concentra sulla perdita e sul legame tra genitori e figli, con un cast che include Paul Mescal e Jessie Buckley. La regia di Zhao realizza un film che invita a riflettere sulle vite spezzate dalla malattia e sulle emozioni universali che attraversano i secoli.

H AMNET – NEL NOME DEL FIGLIO Genere: drammatico?? Regia: Chloé Zhao. Con Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwin, David Wilmot Cambia una consonante. Non Hamlet, il principe di Danimarca, ma Hamnet il figlio del Bardo, morto di peste. C'è poco più di questo nell'operazione di Chloé Zhao, regista ampiamente sopravvalutata, il cui lirismo fa l'effetto di un rullo compressore che corre implacabile verso i premi. In alcuni casi meritati, come il Golden Globe all'irlandese Jessie Buckley, magnifica nel ruolo di strega, musa e madre.

