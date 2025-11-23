Chloé zhao commenta hamnet considerato il miglior film di sempre

dialogo tra il regista chloé zhao e la reazione al film “hamnet”. Il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao, sta catturando grande attenzione nel panorama cinematografico internazionale. Basato sul romanzo di Maggie O’Farrell del 2020, il film narra una versione romanzata della vita di William Shakespeare, concentrandosi sulla perdita del proprio figlio, Hamnet, e sull’influenza di questa tragedia sulla creazione della famosa tragedia Hamlet. L’opera, presentata in anteprima ai festival di Telluride e Toronto, ha ricevuto recensioni estremamente positive, con molti critici che la definiscono tra i migliori film del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

