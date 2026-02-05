Chloé Zhao torna a colpire con un film che mette il dolore al centro della scena.

Con Hamnet – Nel nome del figlio, Chloé Zhao firma uno dei film emotivamente più radicali e spiazzanti della sua carriera. Ispirato all’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, il film immagina il dolore privato che avrebbe accompagnato la nascita di Amleto, trasformando una delle opere più studiate della storia del teatro in un gesto intimo, lacerante, profondamente umano. Non è un biopic, non è un’operazione cinefila: Hamnet è un’esperienza sensoriale sul lutto, sulla genitorialità e su quel punto misterioso in cui la vita, spezzandosi, diventa arte. Indice. Hamnet: Una storia prima di Shakespeare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Hamnet – Nel nome del figlio – Recensione: il lutto è un atto creativo nel film più devastante di Chloé Zhao

Approfondimenti su Hamnet Nel nome del figlio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hamnet Nel nome del figlio

Argomenti discussi: Hamnet – Nel nome del figlio – Programmazione; Hamnet – Nel Nome del Figlio, un’elegia visiva sulla perdita e la creazione artistica; Hamnet di Chloé Zhao, il dolore che si trasforma in cinema. Recensione; Hamnet - Nel nome del figlio, il nuovo film di Chloé Zhao al Cinema Adriano di Firenze.

Hamnet - Nel nome del figlio è un film sul potere catartico del teatro che vi farà piangere ed emozionareCandidato a otto premi Oscar e già vincitore di due Golden Globes, esce oggi al cinema: è un'esperienza sensoriale dalla quale uscirete diversi da come siete entrati ... wired.it

Hamnet – Nel nome del figlio, recensione del film di Chloé Zhao tra lutto, arte e memoriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Hamnet – Nel nome del figlio, recensione del film di Chloé Zhao tra lutto, arte e memoria ... tg24.sky.it

Hamnet di Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal è da oggi in tutti i cinema italiani con @UniversalPicsIt x.com

"Hamnet – Nel nome del figlio" è una delle opere più struggenti dell'ultima stagione cinematografica. Un film in cui il dolore è così straziante da diventare arte Merito della capacità di Chloé Zhao di mettere in scena una storia intensa, ma anche degli interpr facebook