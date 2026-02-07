Camarda svelato il giallo del mancato ritorno al Milan | infortunio e operazione

Francesco Camarda non tornerà al Milan come previsto. Il giovane attaccante del Lecce ha subito un infortunio che ha richiesto un’operazione, mettendo fine alle speranze di un rientro anticipato in rossonero. La questione ha sorpreso tutti, perché fino a qualche giorno fa sembrava ormai certo il ritorno del classe 2008, ma ora il mercato di gennaio si complica. La società milanese dovrà rivedere i piani, mentre il giocatore si trova a recuperare dall’intervento.

Un colpo di scena medico ha riscritto il mercato di gennaio di Francesco Camarda. Il ritorno del giovane attaccante al Milan, che sembrava ormai definito in ogni dettaglio, è sfumato a causa di un imprevisto fisico che ha cambiato i piani del club rossonero e del Lecce, squadra dove il classe 2008 sta attualmente militando. A svelare i dettagli dell’operazione mancata è stato l’agente del calciatore, Giuseppe Riso. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il procuratore ha confermato che il rientro alla base milanista era “cosa fatta”, ma un improvviso infortunio alla spalla ha interrotto bruscamente la trattativa. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Camarda, il centrocampista dei giallorossi, continuerà il suo prestito a Lecce, nonostante l'interesse di un'operazione a Milano.

Al momento, il futuro di Francesco Camarda al Milan è incerto.

