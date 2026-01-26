Camarda la soluzione | operazione a Milano ma girone di ritorno al Lecce

Camarda, il centrocampista dei giallorossi, continuerà il suo prestito a Lecce, nonostante l'interesse di un'operazione a Milano. La società ha confermato la volontà di mantenere il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, rispettando gli accordi già presi. Questa decisione sottolinea l'importanza del suo ruolo nel progetto del Lecce, senza interferenze esterne o cambi di programma.

Un abbraccio paterno, un bacio sulla guancia, un saluto che sa tanto di “arrivederci”: il futuro di Francesco Camarda, molto probabilmente, sarà (ancora) a Lecce. Dopo il pareggio al Via del Mare contro la Lazio, Eusebio Di Francesco si è presentato davanti alle telecamere per la consueta intervista post-partita, ma prima che cominciasse a parlare è stato interrotto dal suo pupillo. “Ciao mister, ti voglio bene!”. Il 17enne ha salutato così il suo allenatore, che ha poi spiegato ai microfoni l’origine di quella scena affettuosa: “Io e Francesco abbiamo un rapporto speciale, tipo padre e figlio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan classe 2008 attualmente in prestito al Lecce, è previsto tornare alla squadra di origine nella prossima settimana di mercato.

Camarda si sottopone a un intervento alla spalla e si aspettano circa 2-3 mesi di recupero.

