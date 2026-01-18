Al momento, il futuro di Francesco Camarda al Milan è incerto. La situazione prevede due possibili ipotesi: il ritorno al club di via Aldo Rossi o la permanenza al Lecce. La decisione dipenderà dalle valutazioni delle parti coinvolte e dalle strategie del club. Restano da chiarire le modalità e i tempi di una eventuale scelta, che potrebbe influenzare il percorso professionale dell’attaccante.

C0me ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il Milan in estate ha deciso di cedere in prestito Camarda al Lecce per garantirli più minuti in campo rispetto a quanto avrebbe potuto giocare in rossonero. Titolare in 7 partite su 18, 634 minuti in campo e un gol al Bologna. Il Lecce vanta un diritto di riscatto a fine stagione; il Milan un controriscatto a una cifra superiore. Questo era il piano dei due club per guadagnare entrambi nell'operazione di calciomercato. Come scrive la rosea l'infortunio alla spalla complicherebbe tutto: giocare con un tutore a protezione e procedere con una terapia conservativa non risolverebbe del tutto il problema, mentre una possibile operazione chirurgica allungherebbe sensibilmente i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Camarda e l’infortunio: due ipotesi sul tavolo. E il futuro al Milan …

Milan Como rinviata: quando verrà recuperata la sfida della 24ª giornata di Serie A. Due ipotesi sul tavolo, cosa filtra al momento

La partita Milan-Como, valida per la 24ª giornata di Serie A, è stata ufficialmente rinviata. Attualmente sono al vaglio due possibili date di recupero, ma non ci sono ancora conferme definitive. Restano quindi in sospeso le modalità e i tempi del recupero di questa gara, con aggiornamenti che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Dal caso Camarda al futuro di Maignan al Milan: il punto sul mondo rossonero

Analizziamo le novità principali sul Milan di Massimiliano Allegri, dal caso Camarda alle prospettive future di Maignan. In questo approfondimento, trovate le ultime notizie di mercato e aggiornamenti sul percorso della squadra rossonera, in un contesto di continuità e crescita. Un quadro chiaro e dettagliato delle tematiche più rilevanti per i tifosi e gli appassionati del club.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Camarda verso il ritorno al Milan! Francesco #Camarda potrebbe anticipare il rientro dal prestito al Lecce , dopo l’infortunio alla spalla . Gli esami in corso a #Milano potrebbero costringerlo a un intervento chirurgico, con 2-3 mesi di stop . La scelt - facebook.com facebook

Per rinforzare l’attacco anche dopo l’infortunio di #Camarda il @OfficialUSLecce ha scelto #Cheddira del @SassuoloUS, punta che l’allenatore Di Francesco conosce e apprezza per averlo già allenato a #Frosinone. Previsti dei dialoghi fra club per cercar x.com