Calvenzano potrebbe avere la prima piazza rosa | avviato l’iter per l’intitolazione a Battistina Viganò

Calvenzano. Avviato l'iter per cambiare la denominazione di piazza Guido Paglia, nel centro storico, e dedicarla a Battistina Viganò, fondatrice della Casa Maria Immacolata e figura centrale della solidarietà calvenzanese. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale nella seduta del 4 febbraio: ora, la palla passa alla Prefettura di Bergamo per l'autorizzazione. Quest'anno ricorre il 100° anniversario della nascita di Viganò che, negli anni Cinquanta, diede vita a un percorso di assistenza agli anziani partendo da un appartamento in affitto proprio in quella piazza. Da lì nacque nel 1958 la Casa Maria Immacolata, oggi Rsa, che nel 2024 ha celebrato i 70 anni di attività. È la prima intitolazione femminile nella toponomastica di Calvenzano – spiega il sindaco Fabio Ferla – e riguarda una calvenzanese che ha lasciato un segno concreto nella comunità. Questa piazza è il ...

