Francesca Gironi, presidente del Consorzio di bonifica, ha presentato l’istanza per l’avvio del procedimento per ottenere dalla Provincia la valutazione di impatto ambientale riferita a un importante progetto, da attuare a Visso per ridurre il rischio idrogeologico e procedere quindi all’avvio delle opere di ricostruzione. Il progetto prevede la realizzazione di opere per ridurre il rischio di esondazioni lungo i corsi d’acqua all’altezza delle aree abitate, e il possibile innesco di colate detritiche in corrispondenza dei versanti posti nelle immediate vicinanze del centro abitato. In particolare, l’obiettivo è di ripristinare le sezioni idrauliche dei corsi d’acqua, là dove si presentino delle ostruzioni al deflusso, con diverse tipologie di intervento: pulizia dell’alveo, riprofilatura puntuale, riprofilatura del fondo, allargamenti, adeguamento idraulico di alcuni attraversamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rischio idrogeologico a Visso. Avviato l’iter per i lavori