Caltanissetta | Concorso pubblico la consigliera Petitto accusata di conflitto di interessi e mancata trasparenza

La consigliera Annalisa Petitto finisce nel mirino delle polemiche. Le accuse parlano di conflitto di interessi e mancanza di trasparenza nel concorso pubblico che coinvolgeva il Comune. La situazione sta facendo discutere molto, con alcuni che chiedono chiarimenti e altri che chiedono le dimissioni. La vicenda tiene banco nel dibattito politico locale.

La vicenda di un concorso pubblico e un possibile conflitto di interessi ha scosso il panorama politico di Caltanissetta, portando alla luce una sequenza di eventi che hanno visto protagonista la consigliera comunale e provinciale Annalisa Petitto. Il sindaco di Caltanissetta e presidente del Consorzio dei Comuni, Walter Tesauro, ha reso pubblica una nota dettagliata che ricostruisce una situazione emersa nel corso degli ultimi mesi, sollevando interrogativi sulla correttezza della condotta tenuta dalla consigliera Petitto durante le discussioni e le votazioni relative alla riattivazione di concorsi pubblici.

