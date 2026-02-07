Oggi, sabato 7 febbraio, la quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prende il via. Dopo tre giornate di preliminari e la cerimonia d’apertura di ieri sera, si assegnano le prime medaglie di questa edizione. Le località sono pronte a regalare spettacolo, con gli italiani in gara e tanti appassionati che seguono con entusiasmo questa mattina.

Oggi sabato 7 febbraio va in scena la quarta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo tre giornate preliminari e la Cerimonia d’Apertura che ha regalato grandi emozioni nella serata di ieri, si assegneranno le prime medaglie di questa edizione dei Giochi e si preannuncia grande spettacolo nelle località che saranno al centro dell’attenzione in avvio di questo appassionante weekend sulla neve e sul ghiaccio italiano. Il primo titolo sarà messo in palio nella discesa libera maschile, in programma a Bormio alle ore 11.30: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse riusciranno a regalare una soddisfazione a tutti gli appassionati? Alle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi, giovedì 5 febbraio, si svolge la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

