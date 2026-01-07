Milan difesa sotto osservazione | Tare guarda in Premier per l’innesto giusto

Milan, difesa sotto osservazione: Tare valuta profili in Premier League per rinforzare il reparto. La società rossonera mantiene un approccio cauto e analitico, concentrandosi su soluzioni in linea con il progetto tecnico e le esigenze attuali. La ricerca di un innesto qualificato segue un percorso mirato, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la solidità della squadra senza eccessive pressioni.

Il Milan guarda il campionato dall'alto, con la tranquillità di chi sa di aver costruito basi solide. Secondo posto, a ridosso dell' Inter, difesa e attacco tra i migliori della Serie A. Massimiliano Allegri lo ripete da settimane: non servono colpi a effetto, servono uomini funzionali. E proprio su questo concetto si sta muovendo la dirigenza. In questo contesto prende forma la missione di Igli Tare, pronto a intensificare i contatti in Inghilterra per trovare il tassello giusto da inserire in un reparto che funziona, ma che numericamente resta corto per una corsa lunga e logorante.

