Calciomercato Juventus | non solo Tiago Gabriel altri due nomi monitorati da Comolli per potenziare la difesa Potrebbe esserci un ritorno a Torino…
Calciomercato Juventus: non c’è solo Tiago Gabriel in lista per rinforzare la difesa. Altri due nomi seguiti da Comolli, potrebbe esserci un ritorno.. La caccia al difensore è aperta. La Juventus ha individuato nella retroguardia il reparto da puntellare con maggiore urgenza nel mercato di gennaio. Con Gleison Bremer ancora ai box e il neo-tecnico Luciano Spalletti deciso a passare stabilmente alla difesa a quattro, servono innesti di qualità. Se il prescelto resta il gigante portoghese Tiago Gabriel del Lecce, per il quale c’è da battere la concorrenza dell’Inter e superare una valutazione da oltre 20 milioni, la dirigenza bianconera sta lavorando su piani alternativi concreti e sostenibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
