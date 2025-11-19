Calciomercato Juventus | non solo Tiago Gabriel altri due nomi monitorati da Comolli per potenziare la difesa Potrebbe esserci un ritorno a Torino…

Juventusnews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus: non c’è solo Tiago Gabriel in lista per rinforzare la difesa. Altri due nomi seguiti da Comolli, potrebbe esserci un ritorno.. La caccia al difensore è aperta. La Juventus ha individuato nella retroguardia il reparto da puntellare con maggiore urgenza nel mercato di gennaio. Con Gleison Bremer ancora ai box e il neo-tecnico Luciano Spalletti deciso a passare stabilmente alla difesa a quattro, servono innesti di qualità. Se il prescelto resta il gigante portoghese Tiago Gabriel del Lecce, per il quale c’è da battere la concorrenza dell’Inter e superare una valutazione da oltre 20 milioni, la dirigenza bianconera sta lavorando su piani alternativi concreti e sostenibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus non solo tiago gabriel altri due nomi monitorati da comolli per potenziare la difesa potrebbe esserci un ritorno a torino8230

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: non solo Tiago Gabriel, altri due nomi monitorati da Comolli per potenziare la difesa. Potrebbe esserci un ritorno a Torino…

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato juventus tiago gabrielTiago Gabriel Juventus, i bianconeri fanno sul serio per il difensore. Quel giocatore potrebbe rientrare nella trattativa - Tiago Gabriel Juventus, i bianconeri hanno iniziato i contatti con l’entourage del difensore e potrebbero mettere nella trattativa il cartellino di Adzic L’ennesimo colpo di genio firmato Pantaleo Cor ... Si legge su calcionews24.com

calciomercato juventus tiago gabrielTiago Gabriel Juve, avviati i contatti con l’entourage: un fattore lo rende l’acquisto perfetto! Comolli studia la strategia: possibile l’inserimento di un bianconero ... - Tiago Gabriel Juve, contatti avviati con il suo entourage: Comolli ha in mente un piano con il possibile l’inserimento di un bianconero nell’affare L’ennesima intuizione di Pantaleo Corvino ha fatto c ... Segnala juventusnews24.com

Pagina 2 | Tiago Gabriel-Juve, contatto! La data chiave, il ruolo Next Gen e l'intreccio mercato: spunta Adzic - Comolli si muove in diverse direzioni: il centrale del Lecce promosso, c'è interesse anche dalla Premier ma i bianconeri possono giocarsi le proprie carte così ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Tiago Gabriel