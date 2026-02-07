La Juventus tiene alta l’attenzione sul futuro attacco. Dopo aver sondato il nome di Kolo Muani per la prossima estate, i bianconeri non mollano la pista Osimhen, che rimane il grande obiettivo. Nei prossimi mesi, incontri e trattative potrebbero svelare le mosse definitive, mentre i tifosi aspettano novità ufficiali.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma in estate? Ma il sogno è Osimhen

Approfondimenti su Calciomercato Juve

La Juventus si prepara a cambiare tutto in attacco.

La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato, sperando di chiudere l’accordo per Kolo Muani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Juve

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Calciomercato: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos; Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani, il vice-Yildiz sarà Boga. Milan, caso Mateta; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi.

Calciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, il Tottenham non apre alla Juve per Kolo MuaniUltima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... ilmessaggero.it

Calciomercato live: la Juve aspetta Kolo Muani, Inter staffetta Frattesi-Jones. Milan: Mateta subitoI bianconeri insistono con Tottenham e Psg per il francese ma riaprono il canale con il Manchester United per l’ex Bologna. Decolla lo scambio di terzini. lastampa.it

#Juventus, atteso l'annuncio per il rinnovo del contratto a #Yildiz: oggi in conferenza stampa con #Spalletti #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… x.com

#Sabatini sul calciomercato della #Juve Le sue parole non lasciano dubbi facebook