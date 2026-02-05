Calcio il Ravenna ospita il Carpi | le possibili modifiche alla viabilità

Questa sera il Ravenna ospita il Carpi nello stadio Benelli. La partita si gioca alle 17.30 e potrebbe portare qualche cambiamento alla viabilità in città. Le autorità stanno lavorando per gestire al meglio il traffico e garantire la sicurezza di tutti i tifosi. Chi deve spostarsi, quindi, dovrebbe pianificare in anticipo gli spostamenti.

In occasione della partita del campionato di serie C che si svolgerà sabato 7 febbraio, alle 17.30, allo stadio Benelli, tra Ravenna F.C. e A.C. Carpi, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna Carpi

In vista della partita di serie C tra Ravenna e Guidonia Montecelio, in programma sabato 24 gennaio alle 17.

Il derby Ravenna-Forlì, in programma sabato 10 gennaio alle 17.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ravenna Carpi

Argomenti discussi: PERUGIA - RAVENNA LIVE | ASSEDIO FINALE DEI GRIFONI, MA LA PARTITA FINISCE 1-1; Primavera 4 – Il Bra ospita il Forlì e lancia l’assalto alla zona playoff. Big match Novara-Dolomiti Bellunesi; In cerca di guai: letture ad alta voce e dialogo con la terza età; Le partitissime del week end sono Pineto-Brescia e Ravenna-Aversa.

Il Ravenna e il suo esterno multiuso Bani: «Qui perché c’è un progetto serio»Quarantotto ore dopo la chiusura del mercato di gennaio, la rosa del Ravenna ha una definizione esatta che dovrà portarla alla fine della stagione ... corriereromagna.it

Il Ravenna spreca, resiste e pareggia: 1-1 sul campo del PerugiaAl Renato Curi finisce 1-1 tra il Perugia Calcio e il Ravenna FC, al termine di una partita intensa e ricca di episodi. L’avvio del match giocato nella ... ravennanotizie.it

Calcio C, il Ravenna ha chiuso il mercato con l'esperto Poluzzi e il jolly Bani facebook