Il Senegal si laurea campione d’Africa, vincendo una finale combattuta contro il Marocco ai supplementari. A Rabat, la nazionale guidata da Pape Thiaw ha conquistato il secondo titolo continentale, superando i tempi regolamentari e portando a casa una vittoria importante per il calcio senegalese. La gara, intensa e ricca di tensione, ha visto un risultato deciso nel periodo supplementare, consolidando il prestigio della squadra nel continente.

Una finale tesissima decisa solo ai supplementari. Il Senegal è campione d’Africa. A Rabat, in una finale carica di tensione e polemiche, la nazionale guidata da Pape Thiaw ha battuto il Marocco per 1-0 dopo i tempi supplementari, conquistando il secondo titolo continentale della sua storia dopo quello del 2021. A decidere la sfida è stato Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, che al 4’ del primo tempo supplementare ha trovato l’angolino con un sinistro preciso, facendo esplodere la panchina senegalese. Il rigore al 98’ e il caos in campo. I tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, ma il finale è stato incandescente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Senegal campione d’Africa, dal ritiro al trionfo: Pape Gueye decide ai supplementari una finale caotica contro il Marocco

Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie alla decisiva realizzazione di Gueye. Nonostante un errore dal dischetto di Brahim Diaz, il Senegal ha conquistato il titolo, confermando la propria supremazia nel continente. La partita ha offerto momenti intensi e emozionanti, sottolineando l’importanza di determinazione e resilienza in una competizione di alto livello.

Nigeria Marocco 2-3 dcr, rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

La semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Marocco si è conclusa ai rigori, con il Marocco che ha vinto 3-2 dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Anche l’ex Milan Chukwueze ha sbagliato il rigore decisivo. La finale vedrà affrontarsi il Marocco e il Senegal, che ha superato l’Egitto. Un match che assegnerà il titolo continentale, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Psicodramma a Rabat: il Marocco si butta, il Senegal vince la Coppa d'Africa ai supplementari - Perché nella finale di Coppa d'Africa succede di tutto. tuttomercatoweb.com