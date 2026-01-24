LIVE Italia-Portogallo 2-6 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | i lusitani dilagano nel finale e vincono al loro esordio contro gli azzurri

Segui in tempo reale l’incontro tra Italia e Portogallo valido per gli Europei di calcio a 5 2026. La partita si conclude con una vittoria del Portogallo per 2-6, grazie a un finale di gara deciso dai lusitani. Resta aggiornato con OA Sport per tutte le novità e gli approfondimenti sul torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buon fine settimana a tutti! 16:19 La prossima partita degli azzurri sarà martedì 27 gennaio alle 20:30 contro la Polonia. Match che potrebbe decretare il passaggio ai quarti. 16:16 I cartellini gialli per l’Italia sono 3, con 2 espulsioni per un totale di 9 falli commessi. La squadra campione d’Europa in carica commette in totale 8 falli beccando 1 giallo nel primo parziale. 16:15 7 i corner a favore dei portoghesi. 9 per i portacolori del bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

