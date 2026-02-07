Calabria San Marco | Casa della Salute bloccata da 14 anni interrogazione regionale per sbloccare l’opera da 8 milioni

La Casa della Salute di San Marco Argentano, in Calabria, resta ancora un sogno irrealizzato dopo quattordici anni di blocco. L’opera, costata 8 milioni di euro, è ferma da troppo tempo, nonostante le promesse di completarla. Questa mattina, i consiglieri regionali hanno presentato un’interrogazione per cercare di sbloccare definitivamente i lavori e portare a termine l’ambizioso progetto. La popolazione aspetta da anni, e ora si spera in una risposta concreta.

La promessa di una moderna Casa della Salute per San Marco Argentano, in Calabria, rischia di rimanere un miraggio a distanza di quattordici anni di attese e continui rinvii. Un’interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale Ferdinando Laghi al Commissario ad Acta per la Sanità calabrese ha acceso i riflettori su un’opera da oltre otto milioni di euro, destinata a riqualificare l’ex ospedale locale, ma bloccata in una fitta rete di intoppi burocratici e procedurali. La questione, sollevata con forza in data odierna, 7 febbraio 2026, non è solo di natura amministrativa, ma investe direttamente il diritto alla salute di una comunità che attende da troppo tempo servizi sanitari adeguati e una struttura degna di questo nome.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su San Marco Argentano San Benedetto, Marco Trevisani muore in casa a soli 33 anni: colpito da malore, inutili i soccorsi A San Benedetto, la comunità si trova a fronteggiare una grave perdita: Marco Trevisani, di soli 33 anni, è stato trovato senza vita a causa di un malore. Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco premiati da Fondazione Onda ETS con 2 Bollini Rosa ciascuno per l’attenzione alla salute di donna e di genere Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Marco Argentano Argomenti discussi: Sanità, Laghi interroga il commissario sulla casa della salute di San Marco Argentano: quattordici anni di attesa e fondi a rischio; Ferdinando Laghi: 14 anni di ritardi per casa salute di San Marco Argentano; Difesa della sanità pubblica, il Pd scende in piazza a San Marco Argentano; Sanità calabrese, la Corte dei Conti boccia il Piano di rientro: mobilitazione a San Marco Argentano. «Sanità ferma, la Calabria si mobilita»: il PD chiama al sit-in del 7 febbraio a San Marco ArgentanoCastrovillari senza posti letto, Case della Comunità ferme, zero assunzioni: l’allarme di Carlo Guccione sulla sanità calabrese e sul fallimento della Missione 6 ... cosenzachannel.it Sanità, Laghi: «Quattordici anni di ritardi sulla Casa della Salute di San Marco Argentano. Servono risposte immediate»Il consigliere regionale e segretario questore ha presentato un'interrogazione al commissario alla sanità: «Necessario chiarire lo stato di attuazione» ... ecodellojonio.it BREAKING NEWS: DROP E’ IL NUOVO SECURITY MANAGER DEL SAN MARCO RUGBY Nuovo arrivo alla Tana dei Leoni Molti di voi lo avranno già visto aggirarsi per i campi, giocare con i Leoncini, sonnecchiare a bordo campo o controllare che tutto fili facebook Venice, Bacino di San Marco on Ascension Day #artbots #canaletto x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.