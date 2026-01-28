Case della Comunità De Biase | Ritardi sull’utilizzo dei fondi Pnrr Calabria penalizzata

De Biase denuncia ritardi nell’uso dei fondi Pnrr destinati alla Calabria. A giugno 2026 scadono i termini per spendere due miliardi di euro, che dovrebbero servire a costruire oltre 1700 case della comunità. Finora, però, i lavori non sono ancora partiti come previsto e la regione rischia di perdere questi fondi, che potrebbero invece migliorare l’assistenza sanitaria locale. La situazione è sotto osservazione, ma i tempi stringono.

"A giugno 2026 scadono i termini per utilizzare i fondi Pnrr, due miliardi di euro, destinati alla realizzazione di buona parte di 1723 nuove strutture chiamate Case della Comunità. I ritardi sulla tabella di marcia sono evidenti e risultano pregiudizievoli soprattutto in regioni come la Calabria.

