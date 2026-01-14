Boomerang Pnrr i progetti e una valanga di fondi a rischio | cosa non ha funzionato nel modello Puglia

Da foggiatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il modello Puglia per il PNRR ha incontrato diverse criticità, mettendo a rischio molti progetti e fondi destinati allo sviluppo regionale. Nonostante gli sforzi e gli investimenti, alcune strategie e procedure hanno mostrato limiti, rallentando l’attuazione degli interventi previsti. Analizzare le cause di queste difficoltà è fondamentale per migliorare l’efficienza e garantire un utilizzo più efficace delle risorse europee, favorendo una ripresa più solida e sostenibile.

Nella patria dell’ex premier Giuseppe Conte di Volturara Appula che ha fatto i salti mortali per il Pnrr, gli interventi finanziati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza arrancano. Il modello Puglia, a quanto pare, non funziona e la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Puglia, a rischio 350 milioni di euro di fondi del Pnrr investiti per la sanità

Leggi anche: Taglio fondi nel Welfare, in Puglia a rischio 24mila posti di lavoro: "Valutiamo la chiusura dei servizi"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

boomerang pnrr progetti valangaBoomerang Pnrr, i progetti e una valanga di fondi a rischio: cosa non ha funzionato nel modello Puglia - L'analisi dello stato di avanzamento dei progetti finanziati con risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare ... foggiatoday.it

Il Pnrr alla volata finale. Ultimi ritocchi per salvare fondi e opere - A tredici mesi dalla scadenza del maxi piano nato per fronteggiare i contraccolpi della pandemia, lo spartiacque vale ... repubblica.it

Meloni teme effetto boomerang, ipotesi Pnrr per sostegni a imprese - Giorgia Meloni teme di subire il contraccolpo negativo dell'accordo sui dazi, sia in Europa che in Italia. notizie.tiscali.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.