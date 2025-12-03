Tentato furto in via San Felice sventato grazie a un vicino | due arresti

Bologna, 3 dicembre 2025 – Tentano di entrare di notte in un negozio di via San Felice, ma l’intervento tempestivo degli agenti di polizia li sorprende e li blocca sul fatto. Due uomini italiani, rispettivamente di 43 e 50 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. L’episodio si è verificato intorno alle 3 della notte scorsa, quando un residente della zona ha notato due soggetti sospetti intenti a forzare la porta di un’attività commerciale e ha immediatamente avvisato la polizia. Come sono stati sorpresi i due ladri. Sul posto sono arrivate le pattuglie e gli agenti hanno constatato che uno dei due uomini stava facendo ‘da palo’, controllando i dintorni e assicurandosi che non arrivassero testimoni, mentre l’altro cercava di scardinare la porta scorrevole con l’ausilio di arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato furto in via San Felice sventato grazie a un vicino: due arresti

