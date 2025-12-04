ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati dai Carabinieri durante un controllo nelle aree industriali. Intorno alle 03:00 del mattino, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle zone industriali e commerciali, hanno sorpreso e arrestato due uomini mentre stavano rubando carburante da un camion di un circo itinerante. Si tratta di un 43enne residente nel Siracusano e di un 31enne del Catanese, fermati in flagranza di reato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Il comportamento sospetto vicino al camion del circo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco, colpo notturno al camion del circo: due arresti per furto di gasolio