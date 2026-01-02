Spaventato dai botti cane scappa sulla scogliera e non sa tornare | salvato dai vigili del fuoco

Un cane spaventato dai botti di Capodanno si è rifugiato su una scogliera a Pieve Ligure. Incerto sul percorso di ritorno, ha rischiato di mettere a repentaglio la propria sicurezza. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in salvo l’animale e a riportarlo in un luogo sicuro.

Spaventato dai botti di Capodanno un cane aveva trovato rifugio su una scogliera a Pieve Ligure, da dove però, non sapeva tornare. Questa mattina i vigili del fuoco di Genova hanno recuperato l'animale, un cane meticcio di grossa taglia rimasto intrappolato sulla scogliera.

