Calabria stop alle critiche strumentali del centrosinistra | la stoccata di Giannetta

Il centrodestra in Calabria risponde alle critiche del centrosinistra, evidenziando le responsabilità passate e le difficoltà attuali della regione. Giannetta sottolinea come le polemiche di chi ha governato in passato siano prive di fondamento, invitando a un confronto più costruttivo e basato sui risultati concreti. La questione sanitaria e le sfide di sviluppo rimangono al centro del dibattito, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci per il futuro della Calabria.

