Calabria stop alle critiche strumentali del centrosinistra | la stoccata di Giannetta
Il centrodestra in Calabria risponde alle critiche del centrosinistra, evidenziando le responsabilità passate e le difficoltà attuali della regione. Giannetta sottolinea come le polemiche di chi ha governato in passato siano prive di fondamento, invitando a un confronto più costruttivo e basato sui risultati concreti. La questione sanitaria e le sfide di sviluppo rimangono al centro del dibattito, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci per il futuro della Calabria.
"È davvero singolare ricevere lezioni da chi rappresenta quel centrosinistra che per anni ha governato la Calabria lasciando soltanto macerie, soprattutto in una sanità ridotta allo stremo. Fa sorridere che oggi Bruno critichi chi sta finalmente affrontando il disastro ereditato con azioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
