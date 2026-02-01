Caccia Giannetta condanna gli attacchi e annuncia una proposta di legge

Mercoledì il deputato Giannetta presenterà in commissione una proposta di legge sulla caccia. Vuole valorizzare l’attività faunistica e rafforzare le tutele per i cacciatori. Giannetta si dice contrario agli attacchi e promette di sostenere una categoria che, a suo dire, ha un ruolo importante nei territori italiani.

Per il consigliere regionale di Forza Italia: "L’attività venatoria non è soltanto una pratica regolata dalla legge, ma rappresenta un presidio concreto del territorio" Lo dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta, annunciando un’iniziativa che si colloca in una precisa visione legislativa e politica di riconoscimento del ruolo dei cacciatori. “L’attività venatoria non è soltanto una pratica regolata dalla legge, ma rappresenta un presidio concreto del territorio. I cacciatori sono vere e proprie sentinelle delle aree rurali e interne: contribuiscono alla protezione delle colture agricole e alla difesa delle imprese dai danni ingenti, spesso incalcolabili, provocati dalla fauna selvatica, in particolare dai cinghiali”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

