Insieme contro bullismo e cyberbullismo | la Polizia di Stato incontra giovani e genitori del Ravenna Fc

Nella serata di ieri, giovedì, la Polizia di Stato ha preso parte a un evento di sensibilizzazione dedicato ai temi del bullismo e del cyberbullismo, organizzato dalla società calcistica del Ravenna Fc. L’incontro ha visto la presenza, in qualità di relatori, di Francesco Papa, dirigente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

