Berlinguer la Palestina libera ma anche Don Alì | i sogni dei torinesi prendono vita sull' albero di Natale a Porta Nuova
“Caro Babbo Natale, mi auguro di essere in grado”. Nei giorni che precedono il Natale la città accelera e rallenta, una doppia e opposta velocità. Due binari: arrivi e partenze, la stazione di Porta Nuova. Siamo nel nonluogo torinese per eccellenza: uno spazio attraversato quotidianamente da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
C’è chi farà così… e chi mente! #BuonNatale a tutte le compagne e ai compagni #Berlinguer #EnricoBerlinguer #qualcosadisinistra #natale - facebook.com facebook
