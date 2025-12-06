Calvagese della Riviera (Brescia), 6 dicembre 2025 – Un ragazzo di vent’anni è precipitato dal tetto di un edificio mentre era al lavoro ed è ora ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 dicembre 2025, nella frazione di Carzago a Calvagese della Riviera. Secondo le prime informazioni, il giovane, era alle 15,30 circa, stava lavorando sul tetto di un capannone di via Trieste quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Un volo di dieci metri che gli ha provocato fratture e contusioni. La chiamata al 112 . Vista la gravità delle ferite riportate, sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso decollato da Bergamo, che ha provveduto al trasferimento d'urgenza del ventenne in condizioni critiche e con il codice della massima urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calvagese, operaio ventenne cade dal tetto di un capannone: un volo di dieci metri, è in gravi condizioni