Calvagese operaio ventenne cade dal tetto di un capannone | un volo di dieci metri è in gravi condizioni
Calvagese della Riviera (Brescia), 6 dicembre 2025 – Un ragazzo di vent’anni è precipitato dal tetto di un edificio mentre era al lavoro ed è ora ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 dicembre 2025, nella frazione di Carzago a Calvagese della Riviera. Secondo le prime informazioni, il giovane, era alle 15,30 circa, stava lavorando sul tetto di un capannone di via Trieste quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Un volo di dieci metri che gli ha provocato fratture e contusioni. La chiamata al 112 . Vista la gravità delle ferite riportate, sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso decollato da Bergamo, che ha provveduto al trasferimento d'urgenza del ventenne in condizioni critiche e con il codice della massima urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Calvagese, operaio ventenne cade dal tetto di un capannone: un volo di dieci metri, è in gravi condizioni - Il ragazzo stava effettuando un intervento sul tetto dell’edificio di via Trieste: è stato portato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia ... Come scrive ilgiorno.it
Calvagese, cade dal tetto mentre lavora: operaio ventenne in gravi condizioni - L'incidente è avvenuto verso le 15:30 di sabato 6 novembre. Riporta quibrescia.it
Cade da 5 metri, grave un operaio ventenne a Trieste - Un operaio di circa 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Trieste. Segnala ansa.it