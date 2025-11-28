Precipita nel vano ascensore e muore chieste due condanne e tre assoluzioni

Il pubblico ministero Michele Marrone ha formulato le richieste di condanna e assoluzione nel processo per omicidio colposo in corso al tribunale di Sciacca, riguardante la morte dell’ingegnere Ignazio Puleo, 72 anni, originario di Sciacca ma residente a Milano, deceduto il 17 maggio 2019 dopo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Precipita nel vano ascensore e muore, chieste due condanne e tre assoluzioni

