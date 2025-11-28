Precipita nel vano ascensore e muore chieste due condanne e tre assoluzioni

Agrigentonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pubblico ministero Michele Marrone ha formulato le richieste di condanna e assoluzione nel processo per omicidio colposo in corso al tribunale di Sciacca, riguardante la morte dell’ingegnere Ignazio Puleo, 72 anni, originario di Sciacca ma residente a Milano, deceduto il 17 maggio 2019 dopo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

precipita nel vano ascensore e muore chieste due condanne e tre assoluzioni

© Agrigentonotizie.it - Precipita nel vano ascensore e muore, chieste due condanne e tre assoluzioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

precipita vano ascensore muorePrecipita nella tromba dell’ascensore e muore, chieste due condanne e tre assoluzioni - Il cadavere di Ignazio Puleo, 72 anni, ingegnere di Sciacca, fu ritrovato dopo ore all’intero della tromba di un ascensore al servizio di due negozi ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Precipita Vano Ascensore Muore